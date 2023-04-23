Üye Girişi
Haberi Paylaş
23 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Hk Ümraniyespor - Beşiktaş

03:15 Süper Lig'in Gol Krallari

03:30 beIN Süper Lig

05:15 Trio

06:15 Z Raporu

07:15 Hk Ümraniyespor - Beşiktaş

09:00 Beinspired

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Kasimpaşa - A. Konyaspor

15:35 Maç Başlıyor

16:00 A. Demirspor - Y. Kayserispor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Galatasaray - V. Karagümrük

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Beşiktaş beIN TV Haberler

title