23 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Nisan 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Hk Ümraniyespor - Beşiktaş
03:15 Süper Lig'in Gol Krallari
03:30 beIN Süper Lig
05:15 Trio
06:15 Z Raporu
07:15 Hk Ümraniyespor - Beşiktaş
09:00 Beinspired
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Kasimpaşa - A. Konyaspor
15:35 Maç Başlıyor
16:00 A. Demirspor - Y. Kayserispor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Galatasaray - V. Karagümrük
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio