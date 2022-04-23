23 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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23 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:20 İtalya Serie A Özetler
02:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:10 Spor Takvimi
03:15 Efsanelerin İzinde
03:20 Adanaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:35 İtalya Kupası Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:25 Spor Takvimi
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 İleri Üçlü