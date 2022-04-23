23 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı
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23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Bugün Yarın
00:50 Paranın Nabzı
00:55 Hava Durumu
01:00 Bugün Yarın
01:35 Gece Gündüz (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:10 Hava Durumu
02:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:45 Lifestyle
04:50 Laf Aramızda
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:10 Hava Durumu
06:15 0-->100 (Tekrar)
07:00 Haber Bülteni
07:35 Hava Durumu
07:40 Gece Gündüz (Tekrar)
08:00 Haber Bülteni
08:50 23 Nisan Coşkusu
10:00 Haber Bülteni
10:05 23 Nisan Coşkusu
11:00 Haber Bülteni
11:05 23 Nisan Coşkusu
12:00 Haber Merkezi
12:05 23 Nisan Coşkusu
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber Bülteni
16:15 Egemenlik Yolu (Tekrar)
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber Bülteni
17:45 Spor
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber Bülteni
18:15 DÇSO 23 Nisan Konseri
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber Bülteni
19:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:55 Hava Durumu
21:00 Haber Bülteni
21:15 N Futbol Devre Arası
21:55 Hava Durumu
22:00 Haber Bülteni
22:25 N Futbol
23:15 Haber Bülteni
23:55 Hava Durumu