23 Nisan 2022 Haberleri
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23 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Trabzonspor maçı sonrası ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, Süper Lig'e yeni isim taktı
- Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde destek vereceği ismi paylaştı
- Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
- Herkes paylaşımını konuşuyor! Trabzonspor maçında yaşananlar Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı çıldırttı
- Kılıçdaroğlu: 4 aydır elektriği kesik olan ailemizi ziyaret ettik, beni duygulandıran anlar oldu
- Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama: Açık bir iftira
- Almanya'da şampiyon yine değişmedi! Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti
- Ekrem İmamoğlu kalabalıkta kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
- Trabzonspor maçında skandal karar! İlk yarıyı eksik oynatan hakem, futbolcuları geri çağırdı
- Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
- Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede 5 yıldır akciğerine saplanan lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi
- Son Dakika! Zelenski'den müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
- Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
- Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
- Acun Ilıcalı'nın takımı alev aldı! Hull City, Reading'i farka boğdu
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili çarpıcı sözler: Arka kapı diplomasisi işliyor
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir
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- Volkan Demirel'in öğrencileri pes etmedi! Karagümrük, Giresunspor'u geriden gelip yıktı
- Ak Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu fotoğraflarını karşılaştırdı: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
- Öğretmen, 'En sevdiğim öğrenci kutuda' dedi, kutunun içindeki herkesi duygulandırdı
- Süper Lig'de tarihi maç! Kaleyi açıp rakibin gol atmasına izin veren Göztepe küme düştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti
- Nwakaeme çıldırmış olmalı! Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
- Ünlü model Cara Delevingne'den cinsel ilişki itirafı: Sessiz kalmaktan daha çok hoşlanıyorum
- Yılmaz Vural'ın 'Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?' sorusuna verdiği cevap kahkahalara boğdu
- Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu bulan adam, bir kenara çöküp saatlerce ağladı
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- Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek! Hem sakladığı tank mezarlığı ortaya çıktı hem de ölen asker sayısı sızdı
- Bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör artık belli
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