23 MAYIS HAVA DURUMU: Bu hafta yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

23 Mayıs hava durumu tahminleri ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunda 12 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. 23 Mayıs hava durumu nedir ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. 23 MAYIS HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava Sıcaklığı, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

23 Mayıs 2023 Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.