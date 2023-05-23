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23 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

23 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Mayıs 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

14:00 Gündem Futbol

16:00 Hedef Süper Lig

16:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması

19:00 Spor Haftasonu

19:55 THY Euroleague Final Four Final

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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