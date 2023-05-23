23 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Mayıs 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
16:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması
19:00 Spor Haftasonu
19:55 THY Euroleague Final Four Final
22:00 Stadyum