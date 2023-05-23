23 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Mayıs 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Bisiklet: Burgos Turu
01:30 Tırmanış Dünya Kupası
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Tenis: Avustralya Açık
05:30 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
08:30 Bisiklet: Burgos Turu
09:30 Tırmanış Dünya Kupası
11:00 Tırmanış Dünya Kupası
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
12:30 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Bisiklet: Burgos Turu
19:45 Le Mans 24 Saat
19:50 Porsche Supercup
20:30 Yelken: The Ocean Race
22:30 Le Mans 24 Saat
22:35 Bisiklet: İtalya Turu