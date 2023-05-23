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23 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Mayıs 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Galatasaray - Dg Sivasspor

03:15 Süper Lig'in Gol Krallari

03:30 Y. Kayserispor - C. Alanyaspor

05:15 Süper Lig'in Gol Krallari

05:30 Antalyaspor - Başakşehir

06:00 Kasimpaşa - İstanbulspor

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Galatasaray - Dg Sivasspor

09:45 Süper Lig'in Gol Krallari

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Beinspired

14:00 Süper Hikayem

15:00 Antalyaspor - Başakşehir

15:35 Maç Başlıyor

16:00 Hk Ümraniyespor - Ankaragücü

18:00 beIN Süper Lig

19:00 A. Demirspor - Beşiktaş

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Galatasaray Sivasspor beIN TV Haberler

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