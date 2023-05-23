23 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Mayıs 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Galatasaray - Dg Sivasspor
03:15 Süper Lig'in Gol Krallari
03:30 Y. Kayserispor - C. Alanyaspor
05:15 Süper Lig'in Gol Krallari
05:30 Antalyaspor - Başakşehir
06:00 Kasimpaşa - İstanbulspor
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Galatasaray - Dg Sivasspor
09:45 Süper Lig'in Gol Krallari
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Beinspired
14:00 Süper Hikayem
15:00 Antalyaspor - Başakşehir
15:35 Maç Başlıyor
16:00 Hk Ümraniyespor - Ankaragücü
18:00 beIN Süper Lig
19:00 A. Demirspor - Beşiktaş
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio