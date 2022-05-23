23 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Keçiörengücü - Ankaragücü

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Sabahı

12:30 Spor Bülteni

13:00 Dünya Superbike Şampiyonası

13:30 Spor Bülteni

15:30 Dakika Skor

18:00 Spor Haftasonu

19:55 Almanya - İsrail

22:00 Futbol Gecesi

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