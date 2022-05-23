23 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

23 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Keçiörengücü - Ankaragücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:30 Spor Bülteni
13:00 Dünya Superbike Şampiyonası
13:30 Spor Bülteni
15:30 Dakika Skor
18:00 Spor Haftasonu
19:55 Almanya - İsrail
22:00 Futbol Gecesi
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