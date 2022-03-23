23 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 23 Mart Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?
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23 Mart Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Mart TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 23 Mart yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Mart Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
23 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 00:15 Ölümcül Makineler
- 02:45 Baba
ATV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Adı Sevgi
- 03:35 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 05:45 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Yargı
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 18:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Son Nefesime Kadar
- 23:45 Mahkum
- 02:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
- 04:15 En Hamarat Benim
- 06:00 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 İbo Show
- 00:30 Kaderimin Oyunu
- 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)
- 04:50 Elimi Bırakma
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 12:30 Şehirden Uzakta
- 13:30 Ege'nin Hamsisi
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema "Meg:Derinlerdeki Dehşet"
- 22:25 Yabancı Sinema "Kong:Kafatası Adası"
- 00:40 Alparslan: Büyük Seçuklu
- 03:15 Sekseler
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022