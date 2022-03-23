23 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 23 Mart Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Mart Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

23 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Ölümcül Makineler

02:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Adı Sevgi

03:35 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:45 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

Arası 11:00 Evlilik Hakkında Her Şey

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum

02:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

04:15 En Hamarat Benim

06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI (23 MART 2022 ÇARŞAMBA)

04:50 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Meg:Derinlerdeki Dehşet"

22:25 Yabancı Sinema "Kong:Kafatası Adası"

00:40 Alparslan: Büyük Seçuklu

03:15 Sekseler

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