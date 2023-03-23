23 Mart Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 23 Mart Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 23 Mart Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 23 MART BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (23 Mart Perşembe) Seda Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Seda Hanım'ın evine konuk olacak. Seda Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Filiz Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşah Hanım

3. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

4. gün yarışmacısı : Seda Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Oğuzhan Bey'in Seda Hanım'a verdiği puan : -



Filiz Hanım'ın Seda Hanım'a verdiği puan : -



Gülşah Hanım'ın Seda Hanım'a verdiği puan : -



Onur Bey'in Seda Hanım'a verdiği puan : -

