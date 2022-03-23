23 Mart Çarşamba Mazot kaç TL oldu? Mazota zam mı geldi, SON DAKİKA mazot ne kadar oldu?

Gün içerinde 118 dolara kadar çıkan brent petrol, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Mazota zam mı geldi, SON DAKİKA mazot ne kadar oldu? 23 Mart Çarşamba Mazot kaç TL oldu?

23 MART ÇARŞAMBA MAZOT KAÇ TL OLDU?

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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