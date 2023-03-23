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23 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

23 Mart 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

04:00 Spor Artı

05:00 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Portekiz Süper Lig Özetler

09:35 Spor Toto Süper Lig Goller

09:45 Spor Toto 1. Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:50 Hollanda Eredivisie Goller

18:00 Spor Merkezi

22:00 Spor Bülteni

23:00 Futbol Aklı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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