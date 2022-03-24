23 Mart 2022 Haberleri
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23 Mart 2022 Manşet Haberleri.
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Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
1915Çanakkale Köprüsü'nün fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? #ÇanakkaleKöprüsü | #1915ÇanakkaleKöprüsü— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022
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