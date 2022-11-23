23 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Kasım Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Kasım Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.11.2022 09:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KİMTAŞ MADENCİLİK,EGE LİNYİT İŞLETMELERİ, ÇAĞLAYAN SİTESİ
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELKÖY, VEZİROĞLU, YENİKÖY, KARAAĞAÇLI, Y.MAHMUDİYE, SELİMŞAHLAR, TEPECİK, TİLKİSÜLEYMANİYE, TEKELER MAHALLELERİ CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMİYE MAHALLESİ RAHMİYE -MORALILAR TARIMSAL SULAMALAR ÖZ YANIK ÇIRÇIR AKFARM TARIM AKHİSAR TAVUKÇULUK BEYOBA BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BÖLGEDE BULUNAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAVUK KÜMESLERİ İŞLETMELER
- 23.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TST TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİTMEHMET TOPCUOGLU CADDESİ C.B.ÜNİVERSİTESİ TOKİ KONUTLARI ANADOLU LİSESİ LEBLEBİCİLER SİTESİ TABAKHANE MEVKİİ YENİ HASTANE ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ YABAAYAK CADDESİ 265 268 270 SOKAKLAR BEY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 SOKAKLAR
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.11.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİCAMİ - ŞEREFİYE - YILDIZ -ZAFER İNNİCE KAZIKLI ŞEHİRLİOĞLU MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.11.2022 12:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AYVAALAN TEPEDİBİ MEVKİİ. ERDEM MÜH. ÖZEL TR ATALAY TARIM ÖZEL TR İSMAİLLER MAH. MARMARACIK MAH. ÇAĞILLAR MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR-2 ALAAĞAÇ MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AYVAALANI İÇME SUYU ÖZEL TR ALAAĞAÇ UN FAB. ÖZEL TR AYVAALAN MAH. GÖMEÇLER YENİ MAH. MASKİ MEZİTLER İÇME SUYU ÖZEL TR MARMARACIK İÇME SUYU ÖZEL TR BOZYER ÇİFTLİĞİ MASKİ GÖMEÇLER İÇME SUYU ÖZEL TR MEZİTLER MAH. DURHASAN KÖK
- 23.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BADINCA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, BAHADIR MAHALLESİ, ÇARIKBOZDAĞ MAHALESİ, BAHÇELİKÖY MAHALLESİ, EVRENLİ MAHALLESİ, BAHÇEDERE MAHALLESİ, KOZLUCA MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ, NARLIDERE MAHALLESİ KÜÇÜKBAHÇE MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.11.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZARPAZARI VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLESİ TAMAMI, EGE NATURE İLAÇ, BAŞAK PAZARLAMA , DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVİ, KURBAN BAHARAT, DURASILLI MAHALLESİNDE BULUNAN İZMİR-ANKARA YOLU ÜZERİ TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONU VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ DERİCİLER SİTESİ İZSU VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRAZLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YEŞİLTEPE, YUKARIKOÇAKLAR, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5600 VE 5605 SOKAK
- 24.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TİYENLİ VE DEĞNEKLER MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETMELER VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 24.11.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLASÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE-KARAKILINÇLI-DAVUTLAR-KARAVELİLER-MUSLİH-PELİTALAN-ÖRENCİK-DEMİRCİ MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR GES ÜRETİM SANTRALLERİ
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3209-3205-3211-3202-3217-3212 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3300-3306-3315-3317 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2315-2310-2312-2313-2306-2311 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CAD.4212-4203-4203-4206-4222 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3306-3308-3309-3302-3307 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3810-3812-3816-3814-3813-3816 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNANMENDERES MAHALLESİ 100-352-307-309-354 SOKAKLAR