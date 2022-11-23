23 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Kasım Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşambagünü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.11.2022 09:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CADDESİ 229,254 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT ARAPLIOVASI VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 23.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 9 EYLÜL MAHALLESİ-7605 SK.-7602 SK.-8. CADDE-FİORA EVLERİ-YEŞİLKENT SİTESİ-YAMAÇ EVLER VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7490/2 - 7490/1 - 7490/3 - 7490/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,6744 - 6745 - 6743 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6695 - 6686 - 6685 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6138 - 6145 - 6124 - 6125 - 6126 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,ORDU BULVARI - 6051 - 6054/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-55 B KOLU - İSKELE MAHALLESI ÇINAR, IHLAMUR, PAPATYA, 1291, 2148, SOKAKLARI SEYRANYÜZÜ CADDESI VE CIVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719 - 6645/4 - 6657 - 6645/3 - 6645/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701 - 6710 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CAD., CELAL BAYAR SOKAK. MEHMET AKIF ERSOY CAD. 9251,9196,9237,9171,9200,200/1 SOKAKLARI VE CIVARLARI
- 23.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8975, 8968 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CINARKÖY MAH. CINARKÖY KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 23.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,FOLKART İNCİTTY KARAYOLLARI YANI,BORNOVA ESKİ KARAYOLLARI İÇİ FOLKART TİME BİNASI
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
- 23.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MAH.
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET ATATÜRK MAH.
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. MENDERES, TALATPAŞA, ŞHT ÖZPOLAT CADDESI KISMEN, AYRICA BEYLER, SELVI. DÜZEN, ŞENGÜL, POLAT, NIZAM, ALTINORDU SOKAKLAR
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MERSINALANI ÜRKMEZ MAH.
- 23.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI AKARÇA, MANISALILAR SITESI, GÜNEŞ KÖY SITESI, YUVAM SITESI, İZTUR SITESI MAVI TEOS SITESI, BANKACILAR SITESI, MAVI DENIZ SITESI VE CIVARI.
- 23.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER VE YENİGÜN MAHALLELERİ,UĞUR MUMUCU CADDESİ,336 SOKAK VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. CIBE VE KALEALTI MEVKILERI
- 23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR MAHALLESİ ,1419-1420-1422 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ ,HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ, 507-515/3-520/3-526-527-529-529/1-529/2 SOKAK VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. TORBALI YOLU ÜZERI SULAMA TESISLERI, PEHLIVANOĞLU, ALTINORDU TESISLERI,TURAN YEM,EGE LISANSLI DEPOCULUK, BAŞARI GES, HALIL OLGUN SOĞUK HAVA TESISLERI, TÜRKCELL,VODAFONE VE AVEA BAZ İSTASYONLARI, AY GIDA, AYTEKIN KENTLI VE SIRRI DAYI ÇIFTLIKLERI, VE ÇIFTLIK SULAMA TESISLERI VE DDY GES SANTRALI
- 23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURGUT REİS MAHALLESİ, H.RIFAT PAŞAİ,Ş. NİHAT BEY CADDELERİ-249-280-311-312- SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKIN SİMAV MAHALLESİ,Ş. NİHAT BEY,MİTHATPAŞA CADDESİ-185-186-187-266-267 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYIT GEZICI, APTI EREL, İBRAHIM GEZICI CADDELERI, 3578, 3601, 3603, 3595, 3589, 3580, 3585, 3589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE, ATATÜRK, GÜVENDIK, UZUN ADA, DENIZLI MAHALLELERIDIR
- 23.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK ,KIZILAY MAHALLELERİ,197,200,524 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,206/29,206/27,206/5,206/5,206/26 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK,RAFETPAŞA,YEŞİLOVA,SERİNTEPE,ZAFER MAHALLELERİ, SANAYİ ,ÜNİVERSİTE CADDELERİ, 367, 368, 369, 370, 371 SOKAKLAR VE CİVARI,T.C.TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,ÖGRENCİ EVLERİ
- 23.11.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINCE MAH. KARAOTLUK MEVKII-- ZAFER MAH.DEDEHORYA MEVKII--İSABEY MAH.ZEYTINKÖY YOLU ÜZERI
- 23.11.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAHALLESI KUYUMCU MEVKII VE AYVALI SUAT MEVKII BARUTÇU MAH. CIVAŞIR MEVKII , ZAFER MAH. PRANGA MEVKII VE BELEVI MAH. KALE ALTI VE CIBE MEVKII TARIMSAL SULAMA TESISLERI , ZAFER GIDA, UÇAKLAR VE ELDORADA SOĞUK HAVA TESISLERI İLE ATINÇ TURIZM
- 23.11.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ,YEŞİLOVA ,MEVLANA MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,2,3,4,6,9,16,75,364,364/2,3,4,5, 7,10,1700,1713/1-2-5-6, 1731,1732,1733,1734,1736,1737,1739, 1739/1,1740,1776,4032/5 SOKAKLAR, İŞBANK KONUTLARI
- 24.11.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,YAYLACIK,ADATEPE,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
- 24.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN BÖLGESİ VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜLKENT, PETEKKENT SİTELERİ,, ÖZDOĞU KENT VE 930, 931, 932 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 24.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ - 125 - 122-123-127-124-120-121-118-119-116- 135-133-134 SOKAK - VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ÇANAKKEL ASFALTI BİR KISMI, ŞEHİT PİYADE TEĞMEN KORAY CÖMERT CADDESİ BİR KISMI, 1000, 1020, 1022, 1016 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAHALLESI TAMAMI VE TURAN MAHALLESINDEKI TOPRAK SU TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR ETKILENECEKTIR.
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 15056, 15057, 15062, 16166 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, CELAL BAYAR MAHALLESI 5200, 5224 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ILICA MAHALLESI ILICA TERMINAL, ILICA PAZARYERI VE ÇEVRESI İLE 5008, 5009, 5011, 5074, 5082, 5101/1, 5101/2 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ALTI YUNUS MAHALLESI 3435, 3451, 3465/1, 3469 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ÇAKABEY MAHALLESI 2236, 2237 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 24.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-1 B KOLU KÖSEDERE MAH. KÖSEDERE KÖYÜ BIR KISMI