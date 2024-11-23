23 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

23 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Kasım 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/35)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 12963 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 12964 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri





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