23 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Kasım 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Son Şaka
02:30 Yürek Çıkmazı
04:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:30 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:00 Fas - Hırvatistan
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 Almanya - Japonya
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 İspanya - Kosta Rika
21:00 Kupa Saati
22:00 Belçika - Kanada