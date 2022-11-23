23 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Kasım 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Antalyaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Elazığspor - Galatasaray
14:00 A. Demirspor - Dg Sivasspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Hikayem
19:00 Bein 1. Lig
20:30 Sporun Mabetleri
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Gamer
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri