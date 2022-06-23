23 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı, ödülü ne, ödülden kimler faydalandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Ogeday olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 23 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 23 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...
- - Batuhan
- - Adem
- - Ogeday
- - Hikmet
- - Nagihan
- - Nisa
- - Ayşe
- - Berkan
Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. 6 yarışmacı kaldığı için ilk 2 sıralamada olanlar doğrudan yarı finale yükselecek.
Sıralama oyunlarını Adem ve Nisa ilk 2 sırada tamamlıyor ve doğrudan yarı finale yükseliyor.
1. tur eşleşmeleri:
- Nagihan vs Ayşe :
- Batuhan vs Hikmet :
FİNAL : -
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : -
Kazanan takım Colgate kişisel bakım ürünleri kazanacak. Ayrıca güzel bir yemek yiyecek.