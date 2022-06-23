23 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı 23 Haziran 2022 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Seversin 04:00 Kutsal Damacana 05:30 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Seversin 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Örümcek Adam 22:30 Örümcek Adam InterSinema.com / TV Seversin Kanal D TV Haberler

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