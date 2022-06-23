23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Haziran 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Kasimpaşa - Altay

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Ç. Rizespor - Gaziantep Fk

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Göztepe - A. Demirspor

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Fenerbahçe - İstanbulspor

13:15 1 Yıldız 10 Gol

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Galatasaray-fta Antalyaspor

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Kocaelispor - Trabzonspor

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 İH Konyaspor

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü

21:00 Spor Turu

22:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

23:45 1 Yıldız 10 Gol

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