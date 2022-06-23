23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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23 Haziran 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
03:45 Haftanın Golleri
04:00 Kasimpaşa - Altay
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Ç. Rizespor - Gaziantep Fk
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Göztepe - A. Demirspor
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Gol Kralı
11:15 Süper Lig Asist Kralı
11:30 Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Fenerbahçe - İstanbulspor
13:15 1 Yıldız 10 Gol
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Galatasaray-fta Antalyaspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Kocaelispor - Trabzonspor
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 İH Konyaspor
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü
21:00 Spor Turu
22:30 Fenerbahçe - Beşiktaş
23:45 1 Yıldız 10 Gol