23 Eylül Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilara Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 23 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 23 Eylül Cuma (Yeni Sezon) Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 23 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 23 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (23 Eylül Cuma) Dilara Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Dilara Hanım'ın evine konuk olacak. Dilara Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Baran Bey'in Dilara Hanım'a verdiği puan : -

- Fikriye Hanım'ın Dilara Hanım'a verdiği puan : -

- Tayfun Bey'in Dilara Hanım'a verdiği puan : -

- Yaren Hanım'ın Dilara Hanım'a verdiği puan : -