23 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Eylül Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Eylül Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.09.2022 09:00 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACILAR-TAVUKÇUKURU-ÖKSÜZLER-KOCAKÖY-BEKİRLER-KOCAHALİLLER-RAHMANLAR VECİVARLARI
- 23.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLMALAR, KIZILÇUKUR MAHALLERİ İLE BAKİ ZEYBEK DİKİLİ KAVŞAL TİPİ TRAFO BÖLGELERİ,
- 23.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FATİH MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ, BARIŞÇI, DİDE, KIZILIRMAK, YAKOMOZ, YESİL,IRMAK SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI
- 23.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI (BAKIM)
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI , KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI, ORHANLI MAHALLESI VE CIVARI
- 23.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,EVKA-5,UĞUR MUMCU,8928,8930/4,8930/1,8930/6,8797,8798,8796,8791,8792,8801,8802, 8803,8787,8787/1-2-4,8789,8789/1,1130,1234,1287,1395 SOKAKLAR, ÇİĞLİ KOOP KONUTLARI,EVKA-5 KONUTLARI,SS ACAROBA KENT YAPI KOOP, BALATÇIK MAHALLESİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,16,15,13,15/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM VE ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE YUKARICUMA MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 23.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,LATİFE HANIM,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,1764,1766 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLES,LATİFE HANIM,RÜŞTÜ ŞARDAĞ SOKAK VE CİVARI
- 23.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,4951-5003 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 11:30 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KADIKÖY-BÖLCEK OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
- 23.09.2022 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOCAOBA MAHALLESİ
- 23.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE,TUNA,ALAYBEY MAHALLELERİ,1709,1710,1690,1696,1711,1712,1688,1696,1690/1,1716, 1850,1873,1874,1876 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 13:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAH. 28,22, SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.09.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI OVA (BAKIM)
- 23.09.2022 14:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 313,326,334,345 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.09.2022 16:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEPEKÖY SULAMALAR VE CİVARLARI
- 23.09.2022 16:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE QUİN SERACILIK, ŞABAN TOPÇU, NAKİ YAŞAR SULAMA GRUBU VE CİVARLARI
- 24.09.2022 01:00 02:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MİMAR SİNAN ,ALSANCAK ,ÇINARLI,HALKAPINAR,KÜLTÜR,İSMET KAPTAN,UMURBEY MAHALLELERİ, CUMHURIYET BLV.,SARI VE KARCIOĞLU CENTER,AKSOY PLAZA, MESUDİYE FİDERİ KAPASİTÖRÜ, LİMAN,ALSANCAK DEV. HAST.,MUSULLUGİL İŞ HANI, İZFAŞ İZMİR FUARCILIK A.Ş.,KİM-TEK,EGEDENİZ TEKSTİL,SERAP ŞAMLI,TCDD CER ATÖLYE,HALKAPINAR GAYRIMENKUL YATIRIM A.Ş.,BAĞ YAĞLARI, TÜRK TELEKOM, ARKAS
- 24.09.2022 02:00 03:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MERSİNLİ,HALKAPINAR,KAHRAMANLAR,ÇINARLI,BALLIKUYU,KOCAKAPI,ETİLER,İSMET KAPTAN KÜLTÜR,ALSANCAK,MİMAR SİNAN,EGE,UMURBEY MAHALLELERİ,GÜLERMAK ,T.M.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,İZSU,MERSİNLİ FİDER KAPASİTÖR,LİMAN,T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİC.,ALSANCAK FİDER KAPASİTÖRÜ,TAB GIDA,PEKİNTAŞ KONUT, TÜRKER İNŞ.,VOLTMEN,TCDD LİMAN İŞL.,İZFAŞ FUAR
- 24.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle İNÖNÜ,SEYHAN,GÖKSU MAHALLELERİ
- 24.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EMREZ,BİNBAŞI REŞAT BEY,AKTEPE MAHALLELERİ,OPAZ OTOMOTİV,ARKAS,İNCİ HOLDİNG
- 24.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle AYDIN,AŞIK VEYSEL,BARIŞ,PEKER,KİBAR,YUNUS EMRE,GÜNALTAY,ALİ FUAT ERDEN, UMUT,LİMONTEPE, SALİH OMURTAK MAHALLELERİ,NUHOĞLU İNŞAAT,İLK KURŞUN İÖO
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. 7008, 7011, 7028, 7014.7016, 7027, 7027/1 SOKAK CIVARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI , KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 24.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930 - 8928 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,199/7,206/13,207/6,206/20,206/21 SOKAKLARI VE CİVARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAYLACIK MAHALLESİ,36,38,45,43,41 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK, METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA, ANAFARTALAR CADDESİ, BARIŞÇI, DİDE, KIZILIRMAK, YAKOMOZ, YESİL, IRMAK SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA MEVKII
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. - KULESAN, EKOLOJIK TARIM, OLIMAR MADENCILIK, ARKO SITESI, KÖRFEZ KÜMEEVLER VE CIVARI
- 24.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERI VE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
- 24.09.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ÜRKÜTLER