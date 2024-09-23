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23 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

23 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?
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Eylül tarihli hava durumu raporu yayınlandı. 23 Eylül'de İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir ve Bursa'daki hava durumu merak ediliyor. Havanın nasıl olacağı, yağış olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

23 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Özellikle Marmara'nın kuzey ve doğu bölgeleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı şeridinde, ayrıca Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

23 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

23 EYLÜL HAVA DURUMU

İSTANBUL 25°C

İZMİR 29°C

MANİSA 30°C

MUĞLA 29°C

ADANA 30°C

ANTALYA 30°C

HATAY 28°C

ANKARA 18°C

ESKİŞEHİR 21°C

KONYA 20°C

BOLU 17°C

DİYARBAKIR 28°C

GAZİANTEP 25°C

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