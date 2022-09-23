23 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Eylül 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
20:00 Milli Maç Özel
21:45 Özetler
22:45 Özetler
23:30 Milli Maç Özel