Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 23 Ekim Pazar eleme gecesinde bir isim yarışmaya veda edecek. İlk turda şefler fesleğen ile yaratıcı bir tabak yapılmasını istedi. Peki, 23 Ekim Masterchef eleme gecesi ilk turu kimler geçti? Masterchef'te son oyuna hangi 3 isim kaldı? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Tayfun, Gamze, Atike, Tolga, Fatmanur ve Metin'den bir isim programa veda edecek. Peki, 23 Ekim Masterchef eleme gecesi ilk turu kimler geçti? Masterchef'te son oyuna hangi 3 isim kaldı? En iyi fesleğen tabağı kim yaptı?

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

- Metin

- Gamze

- Tayfun

- Tolga

- Fatma Nur

- Atike

MASTERCHEF 23 EKİM İLK TURU KİMLER GEÇTİ?

İlk turda şefler fesleğen ile yaratıcı bir tabak yapılmasını istedi. En iyi tabağı yapan 3 kişi elenmekten kurtulacak ve yarışmaya devam edecek. Seçilmeyen 3 kişi ise bir sonraki turda yarışacak. Ve gecenin sonunda bir kişi elenmiş olacak.

En iyi 3 tabak:

- Metin

- Gamze

- Tolga

Gecenin 1. si : Metin

Gecenin 2. si : Gamze

Gecenin 3. sü : Tolga

Metin gecenin birincisi oluyor.

Gecenin 2. si Gamze oluyor. Gecenin 3. sü ise Tolga oluyor.

Son aşamaya kalan isimler: