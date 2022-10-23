23 Ekim Masterchef bu haftanın eleme adayları kimler oldu? Masterchef 6 eleme adayı kimdir? Eleme gecesi bugün mü?

Masterchef'te bugün eleme gecesi yaşanacak ve 6 yarışmacıdan bir isim programa veda edecek. Bugünkü yeni bölüm öncesi izleyiciler 6 eleme adayı kimdir merak etti. Peki, Masterchef haftanın eleme adayları kimler oldu? Masterchef 6 eleme adayı kimdir? Eleme gecesi bugün mü? İşte tüm eleme adayları ve isimleri...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. MasterChef Türkiye 23 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef tüm eleme adayları kimler? Masterchef son 3'e kim kaldı? Masterchef'te bugün kim elendi? İşte detaylar...

MASTERCHEF BU HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

1. eleme adayı : Tayfun

2. eleme adayı : Gamze

3. eleme adayı : Atike

4. eleme adayı : Fatma Nur

5. eleme adayı : Metin

6. eleme adayı : Tolga

MASTERCHEF ELEME BUGÜN MÜ?

Evet bugün bir eleme olacak ve 6 eleme adayından birisi programa veda edecek. Bugün yapılan yarışma sonucunda Tayfun, Gamze, Atike, Fatmanur, Metin ve Tolga'dan birisi yarışmaya veda edecektir.