23 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde!

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

İSTANBUL HAVA DURUMU 23 EKİM

İstanbul'da 23 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olabilir. Gün boyunca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu olacak. Özellikle sabah saatlerinde şehrin bazı kesimlerinde sis ve pus görülebilir. Gün boyunca rüzgar kuzey yönlerden esecek, ancak kuvvetli bir rüzgar beklenmiyor. Sıcaklık ise gün içinde 20 dereceye kadar çıkacak.

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

06.00-09.00: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve pus, sıcaklık 14°C

09.00-12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 16°C

12.00-15.00: Az bulutlu, sıcaklık 18°C

15.00-18.00: Az bulutlu, sıcaklık 20°C

18.00-21.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 17°C

21.00-24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 16°C

İstanbul'da genel olarak sakin ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olabileceği için özellikle sürücülerin dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: