23 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

23 Ekim Çarşamba günü için Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük programlarını düzenlerken hava koşullarına dikkat etmeye özen gösteriyor. Özellikle hafta sonu planı olanlar, açık hava etkinlikleri düzenlemeyi düşünenler ve şehirde seyahat etmeyi planlayanlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumu raporlarına göre, ülkenin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle kuzeydoğu bölgeleri ile Niğde çevrelerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde ise pus ve yer yer sis olaylarının görülmesi muhtemel. Rüzgar, güney ve doğu bölgelerinde kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde esecek, hızının yer yer 40-70 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

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