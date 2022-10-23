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23 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

23 Ekim 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:50 Dizi

04:00 Aramızda Kalsın

06:00 İki Aile

07:30 Kiralık Aşk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

Kaynak: InterSinema.com / TV

Yalı Çapkını Star TV Haberler

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