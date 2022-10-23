23 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 23 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Taraftar 01:00 Süper Hikayem 02:00 Santra 03:30 İstatistik Bankası 04:00 V. Karagümrük - A. Hatayspor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Kasimpaşa - A. Demirspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Elazığspor - Galatasaray 10:30 1. Lig Haftanın Golleri 11:00 Santra 12:30 Beşiktaş - İstanbulspor 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 1. Lig Haftanın Golleri 14:30 Fenerbahçe - M. Başakşehir 15:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor 15:30 Galatasaray - C. Alanyaspor 16:00 Beşiktaş - Trabzonspor 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Sanal Direktör 19:00 beIN Süper Lig 20:00 Fta Antalyaspor - İstanbulspor 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu beIN TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 23 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.