23 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
01:00 Süper Hikayem
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 V. Karagümrük - A. Hatayspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Kasimpaşa - A. Demirspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Elazığspor - Galatasaray
10:30 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Santra
12:30 Beşiktaş - İstanbulspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Fenerbahçe - M. Başakşehir
15:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor
15:30 Galatasaray - C. Alanyaspor
16:00 Beşiktaş - Trabzonspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Fta Antalyaspor - İstanbulspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio