Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

01:00 Süper Hikayem

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 V. Karagümrük - A. Hatayspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Kasimpaşa - A. Demirspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Elazığspor - Galatasaray

10:30 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Santra

12:30 Beşiktaş - İstanbulspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Fenerbahçe - M. Başakşehir

15:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor

15:30 Galatasaray - C. Alanyaspor

16:00 Beşiktaş - Trabzonspor

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Fta Antalyaspor - İstanbulspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu beIN TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title