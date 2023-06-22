23 Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 23 Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 23 Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 23 Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 23 Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 23 Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Cuma Hutbesi tam metni!

16 HAZİRAN CUMA HUTBESİ YAYINLANDI