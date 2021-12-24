23 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti? 23 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Masterchef'te kim elenecek?

23 Aralık MasterChef 2021'detakımlar, deniz ürünlerinden yemek yaptılar. Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

23 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

23 Aralık Masterchef'te eleme potasına gidecek isim Kırmızı Takım yarışmacılardan Burcu oldu.

23 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Aralık MasterChef yeni bölümünde Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu.

23 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Aralık MasterChef yeni bölümünde takımlar, deniz ürünleri yemekleri yaptılar. Şefler, yapılan tabakları tattılar ve en başarılı takımı açıkladılar. Bu akşam kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'te bu haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Mert. Bu üç kişiden biri bu hafta Masterchef Türkiye'ye veda edecek.

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