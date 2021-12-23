23 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

23 Aralık MasterChef 2021'de bu akşam takımlar, deniz ürünlerinden yemek yaptılar.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

23 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Aralık MasterChef yeni bölümünde takımlar, deniz ürünleri yemekleri yaptılar. Şefler, yapılan tabakları tattılar ve en başarılı takımı açıkladılar. Bu akşam kazanan Mavi Takım oldu.

23 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Aralık MasterChef yeni bölümünde Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu.

23 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

23 Aralık Masterchef'te eleme potasına gidecek isim Kırmızı Takım yarışmacılardan Burcu oldu.

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