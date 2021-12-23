23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 23 Aralık Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? 23 Aralık Türkiye'de korona vaka sayısı kaç?

23 Aralık Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? detaylar haberimizde.

23 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

23 Aralık Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı.

23 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 168 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

23 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKASI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 18 bin 771 kişiye ise yeni tanı konduğunu açıkladı.

23 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KAÇ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 355.753 test yapıldığını duyurdu.

23 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KAÇ KORONAVİRÜSLÜ İYİLEŞTİ?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 21.605 kişinin koronavirüsü atlattığını açıkladı.

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"BU MÜCADELEYİ KENDİ AŞINIZLA VERECEKSİNİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,68 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,43 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 321 BİN 64 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 753 bin 275 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 321 bin 64 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 266 bin 937 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken 19 bin 95 de yeni vaka tespit edilmişti.

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