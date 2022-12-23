23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 23 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34585267

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3137. sk bölgelerinde 23/12/2022 00:00:00 - 23/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34589108

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1002., PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 23/12/2022 09:00:00 - 23/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34589075

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MUHABBET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk / SULTANİYE mah 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 615., 617., 618., 620., BALIK YOLU, DOĞAN ARASLI, SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgelerinde 23/12/2022 09:00:00 - 23/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34593641

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/12/2022 09:00:00 - 23/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34589460

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk bölgelerinde 23/12/2022 09:00:00 - 23/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-12-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-12-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2022-12-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34595398

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ZAFER sk bölgelerinde 23/12/2022 13:00:00 - 23/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.