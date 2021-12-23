23 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, kar yağışı var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, kar yağışı var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 23 Aralık 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...

23 ARALIK İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? KAR YAĞIŞI VAR MI?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 4°C ve hafif kar yağışlı bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 4°C ve hafif kar yağışlı bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 3°C ve hafif kar yağışlı bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 3°C ve çok bulutlu bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 2°C ve çok bulutlu bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL? | 24 Aralık HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 24 Aralık Cuma günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 0°C ve en yüksek 9°C derecedir. Yarın için havanın yağmurlu beklenmektedir. Nem oranı en düşük %58ve en yüksek %82'dir.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

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