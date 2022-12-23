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23 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

23 Aralık 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Dünya Kupası Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Dünya Kupası Özetler

13:55 Spor Takvimi

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:50 Dünya Kupası Goller

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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