23 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Aralık 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Bein 1. Lig
01:30 İstatistik Bankası
02:00 Fenerbahçe - A. Demirspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Beşiktaş - V. Karagümrük
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Samsunspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - Adanaspor
14:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
14:45 A. Konyaspor - C. Alanyaspor
15:15 Fta Antalyaspor - Ankaragücü
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Gamer
20:00 İstatistik Bankası
20:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
21:00 Muhabir Masası
22:00 İstatistik Bankası
22:30 Beinspired
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022