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23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!

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23 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanacak olan elektrik kesintisi hakkında bilgi verildi. Kesintinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ (BEDAŞ)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

23 Ağustos'ta İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ (AYEDAŞ)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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