TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 23 Ağustos Masterchef kim kazandı ve Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı merak ediliyor. Peki, 23 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef yarışmasında en son oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve 23 Ağustos Masterchef kim kazandı merak ediliyor. Heyecanla izlenen Masterchef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 23 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef en son yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya mücadele veren Kırmızı ve Mavi takımdan kazanan hangi takım olduğu merak ediliyor. Masterchef'te oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışması seyirciler tarafından keyifle izleniyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, oylama sonucunda Fatma Nur ve Kaan'ı eleme adayı olarak çıkardı.