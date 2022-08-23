23 Ağustos Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Ağustos Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

23 Ağustos Salı günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 23 Ağustos Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 23 Ağustos Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 23 Ağustos 2022 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 23 AĞUSTOS SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda İç Anadolu Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Bamya Çorbası

Ankara Tava

Batırık

Horozlu Keşkek

Elma Dolması

Nevzine

23 AĞUSTOS MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün İç Anadolu Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

23 AĞUSTOS İÇ ANADOLU MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

23 Ağustos Masterchef İç Anadolu Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Bamya Çorbası kazananı : MAVİ TAKIM

Ankara Tava kazananı : KIRMIZI TAKIM

Batırık kazananı : MAVİ TAKIM

Horozlu Keşkek kazananı : MAVİ TAKIM

Elma Dolması kazananı : MAVİ TAKIM

Nevzine kazananı : KIRMIZI TAKIM

SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 2 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Haftanın 1. dokunulmazlığını kazanan takım MAVİ TAKIM oldu. Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.