23 Ağustos Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Ağustos Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
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23 Ağustos Salı günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 23 Ağustos Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 23 Ağustos Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 23 Ağustos 2022 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda İç Anadolu Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu.
Günün menüsündeki yemekler:
- Bamya Çorbası
- Ankara Tava
- Batırık
- Horozlu Keşkek
- Elma Dolması
- Nevzine
Bugün İç Anadolu Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.
23 Ağustos Masterchef İç Anadolu Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:
- Bamya Çorbası kazananı : MAVİ TAKIM
- Ankara Tava kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Batırık kazananı : MAVİ TAKIM
- Horozlu Keşkek kazananı : MAVİ TAKIM
- Elma Dolması kazananı : MAVİ TAKIM
- Nevzine kazananı : KIRMIZI TAKIM
SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 2 KIRMIZI TAKIM
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Haftanın 1. dokunulmazlığını kazanan takım MAVİ TAKIM oldu. Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.