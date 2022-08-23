23 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ağustos Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ağustos Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKTAŞ MAHALLESİ AVUTDERESİ SOKAK ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BATTALMUSTAFA MAHALLESİ PEHLİVANLAR SOKAK ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERENBAĞ MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKDERE MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KALINHARMAN MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÖGÜTDERE MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLİOĞLU ALTINTAŞ MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞIHLI MAHALLESİ KARADÜZ SOKAK ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARYA MAHALLESİ 1109-1107-800-817-819 1105-1103 SOKAKLAR YAMANLAR CADDESİ KAMİLSU CADDESİ
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ-DERİCİLER CADDESİ
- 23.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARYA MAHALESİ KAMİLSU CADDESİ -HÜRRİYET CADDESİ YAMAN CADDESİ -KAMİLSU CADDESİ 719 -713 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERİCİLER SİTESİ MASKİ ARITMA TESİSLERİ
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; CELALETTİN AŞKIN VE ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSİ, BESİ ÇİFTLİĞİ TRAFOLARI, İZZETTİN VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNİN TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 23.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY MAHALLESİ 324-364-365-595-363 SOKAK VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ARPACI MH, KOZAKLI MH, SARGAÇ MH, YEŞİLKÖY MH, KASAR MH, KAVAKYERİ MH, AZİMLİ MH, KURTLAR KÖYÜ, KEMHALLI MH, ESAT MH, KIDIRCIK MH, ESAT MH, KIRANŞEH MH, KİLLİK MH, TOPALLI MH, BOZBURUN MH, DÖĞÜŞÖREN MH, BEYNAMAZLI MH, GÜNDOĞDU MH, UĞURLU MH, İKİZKUYU MH, KINIK MH, MESTANLI MH, ALANYOLU MH, YARDERE MH, AMBARKAYA MH, AKÇAALAN MH, ÇAKALLAR MH, BOSTANLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞELEKLER MAHALLESİ VE KUDRET ÖNEN ÖZEL (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KULALI MAHALLESİ.(KISMİ KESİNTİ OALCAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VECİH TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR MASKİ KÖPRÜBAŞI SULAMA ÖZEL TR SABRİ UYSAL ÖZEL TR ATATÜRK MAHALLESİ GÖLBAŞI VE OVA BÖLGESİ.(KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEMREK MAH, KOCA OSMALI MAH, GÖLBAŞI MAHALLESİ VE YAVUZHAN PETROL, EKO STAR TARIM ÖZEL TRAFOLAR. TR-31 TR-42 TR- 40 (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAŞIKÇI KUYUDERE MAH. HACIÜMMETLER PINARBAŞI AYSEL DEMİRARSLAN ÖZEL TR GÖRDES BELEDİYESİ TAŞ OCAĞI ÖZEL TR UMMANDERESİ AKPINAR GÖKSU MAH. AKPINAR MAH. AKPINAR DEVLETHAN KUYUCAK KARAPINAR BEYGİRLER MAH. TR AVEA ATALAN ÖZEL TR ERENLER MASKİ KAŞIKÇI KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KUYUCAK KARAPINAR EREN CÜRA ÖZEL TR PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 SELÇUK BERTAN ÖZEL TR KAŞIKÇI BAHADIRLAR PINARBAŞI ATALAN TR ÇOMAKLIYAYLA KAŞIKÇI KÖYÜ TURKCELL ATALAN ÖZEL TRT ATALAN RADYOLİNK ÖZEL KAŞIKÇI TAŞPINAR VODAFONE ÖZEL TR FARUK KIRILMIŞ ÖZEL TR H 28 SOLAR GES ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALANDAMLARI FERİDUN ALAYDIN ÖZEL TR OSMANLAR MAH. EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR MASKİ YEŞİLYURT İÇME SUYU ÖZEL TR KARAKEÇİLİ KARAKEÇİLİ TARIM LTD.ŞTİ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TOZLU ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÜREKÇİ MAH. ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR KILCANLAR DEBELEK DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ CABARLAR MEVKİİ MUSTAFA GÜRHAN AYDENİZ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI KIYMIK MAH. TAŞKÖPRÜ HARUN YİLAN ÖZEL TR ATAÇLAR İNŞ.GÜV.SİS.A.Ş ÖZEL TR YAHYA BÜLENT VE NAZIM ARAS ERMAN ÖZEL TR KÜREKÇİ KARADİKEN KILCANLAR OVALILAR PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR FİGEN İNCİ ÖZEL TR CONCEPT INVESTMENT ÖZEL TR MASKİ KARAKEÇİLİ ÖZEL TR CABARLAR KÖK YEŞİLYURT MAH. ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILDAM BADEMLİ MAH. KÖSELER MAH, BODAMAS MAH. BEĞENLER MAH, KIRANKÖY MAH, KUŞLUK MAH, HASYURT MAH, GÜNEŞLİ MAH, ALANYAKA MAH, ÖRENCİK MAH, ESENYURT MAH, MUKBUREPINAR, BENLİELİ MAH, İSABEYLİ MAH, ÖRENCİL MAH, ÇAMKÖY MAH, KURTOĞLU ÇİFTLİĞİ, SALUR YÖRÜK DAMLARI, ŞEHYAYLA AKPINAR MAH, EVCİLER MAH, GÜLPINAR MAH, ÇATALARMUT MAH, KIZILDAM MAH, DALGIR MAH, KOBAKLAR MAH, GÜLPINAR ALANYURT MAH, ULGAR MAH, KÖSELER DEĞİRMENDERSİ, KÖSELER DAMDERESİ MEVKİİ, SALUR KÖK, DOĞANPINAR MAH, KÖSELER ÇATALÇEŞME MAH,BEĞENLER SUBAŞI MAH, EFENDİLİ MAH, OĞULDURK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ KUŞLUK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR GÖRDES ZEOLİT ÖZEL TR-2 OĞULDURUK AKYAR TR-1 GÖRDES BELEDİYESİ ÖZEL TR BODAMAS MEVKİİ. ÖZEL TR GÖRDES ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU ÖZEL TR-2 MASKİ GÖRDES İÇME SUYU ÖZEL TR GÖRDES ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU ÖZEL TR-1 ERG ALTYAPI ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 23.08.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERSİNDERE YILMAZ MAHALLESİ,CAFERBEY ÇALTILI, HASALAN,KAPANCI,KARAYAHŞİ,ÇAYKÖY,ÇAMURHAMAMI,GÖKKÖY,ALLAHDİYEN,BAŞLIOĞLU,ŞİRİNYER,ÇAYPINAR,YENİKÖY,SANKO ENERJİ CİVARI,LİDER GIDA,MNS YUMURTA,ACAR TARIM, SALİHLİ YUMURTA,KILIÇKAYA PLASTİK,OBA GAZOZ,TÜV TÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,VOLKAN BLOK,KALE BLOK,ÖZKAHRAMAN
- 23.08.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERSİNDERE, YARAŞLI, KENDİRLİK MAHALLELERİNİN TÜMÜ VE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 23.08.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILMAZ MAHALLEİ ,CAFERBEY ÇALTILI MAHALLELERİSALİHLİ YUMURTA,KILIÇKAYA PLASTİK,OBA GAZOZ,TÜV TÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,VOLKAN BLOK,KALE BLOK,ÖZKAHRAMAN
- 23.08.2022 17:30 19:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CICIKLI MAHALLESİ TR-1
- 24.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALACAYAKA MAH. KAYACIK YANIKDAĞ MEVKİ. HÜSEYİN AYGÖREN ÖZEL TR FATMA KAVAK ÖZEL TR MEHMET ALİ GÜNDOĞDU ÖZEL TR YANIKDAĞ MEVKİİ. KARAYAĞCI MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TR AZMİ ANDUR ÖZEL ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORUKÖY-KÖSELER-KARAAHMETLİ-SARIAHMETLİ-DAĞYENİCE-ÖRSELLİ-PINARKÖY-ASMACIK-KARAHÜSEYİNLİ-UZUNLAR SAKALLI-SÜNGÜLLÜ-RECEPLİMAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 24.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH. YARHASANLAR MAH.HOROZKÖY CADDESİ 2334--2327-2325-4705-4702-4704-4705-4700 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 24.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NURLUPINAR MAHALLESİ 100 SOKAK TURGUTLU CADDESİ CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR AYDINLATMALAR
- 24.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH.BARBORS MAH. 4472-4755 SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİL MH,ÇİFTLİK MH,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TR,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DARKALE MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEREKÖY MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EYNEZ MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYRAKALTI MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 434-436 SOKAKLAR
- 24.08.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 24.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAHRAMANLAR MAHALLESİ, ZİYANLAR MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ GÜNEYDAMLAR MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVLU MAHALLESİ ,GÜLDEREN PETROL AKBIYIK OĞLU ÇIRÇIR DİRSEKLİ SOKAK
- 24.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAPINAR TARIMSAL SULAMA
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MH, KORUBAŞI MH, BAYAT MH, KILCANLAR MH, YAKAKÖY MH, GÖLÇÜK MH, MALKOCA MH, BOYALI MH, TÜPÜLER MH, SARIALİLER MH, KARAYAKUP MH, YAKAKÖY KÖK, ÇATALKAYA MH, ALACAYAKA MH, DERE MH, GÖKKÖY MH, KOŞUBURNU MH, BOYALI DANDA MH, ÇAYBAŞI MH, OKÇULAR MH, KİREMİTÇİLER MH, HASYURT MH, DALKARA MH, ULUPINAR MH, TEPEKÖY MH, LALELİK MH, ÇAĞLAYAN MH, KARAPINAR MH, KAYADİBİ MH, ULUBEY MH, ESENÇAY MH, SARIALİLER KALE MH, ALANDAMLARI MH, KOZLUCA MH, KARAAĞAÇ MH, DEDEBAŞI MH, DEREBAŞI MH, DEREÇİFTLİK MH, YASSIALAN MH, BEKİRLER MH, MERKEZ TEPE MH, ESKİ TEPEKÖY MH, ÇİĞİLLER MH, KAYACIK MH, YENİKÖY MALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYACIK ÇATALKAYA MAH, KAYACIK DERE MAH, ALACAYAKA MAH, BEKİRLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKMESCİT MAHALLESİ 4009-4102-4012-4011-4010 SOKAKLAR
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH. 4716-4741-4737-4741-4718 SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ MALTA CADDESİ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH.4703-4705-SOKAKLAR BAHTİYAR TOSUNPAŞA CADDESİ-MALTA CADDESİ-MİMARSİNAN BULV. VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 24.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİRHACILI MAHALLESİ MERKEZ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI GEBEŞ SOKAK,SÜLEYMANİYE MAHALLESİ AKİŞLER VE BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACI EMİNLER SOKAK VE BURALARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE BESİ DAMLARI
- 24.08.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 24.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ KÖREZ MEVKİİ
- 24.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLTEPE MAHALLESİ
- 24.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUKARIKOÇAKLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 24.08.2022 15:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 214-433-434-435-436-437-452-448-456-458-440-460-455-454-444-443-445-425-400-427-424-422-450-442-411-430-431-432-439-405-428 SOKAKLAR ÖZEL EGE DİYALİZ MERKEZİ VE CİVARLARI
- 24.08.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ KAVAKKIRI CADDESİ BELEDİYE BÜZ ŞANTİYESİ VE ÇEVRESİ