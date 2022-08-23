23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Ağustos Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.08.2022 05:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANLI MAHALLESI, KAVAKDERE MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR (SOL DEVRE)
- 23.08.2022 05:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANLI MAHALLESI, KAVAKDERE MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR (SAĞ DEVRE)
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESKİ FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ 255, 257/1, 274, 276, 278 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESKİ FOÇA DEVLET HASTANESİ, MALİYE BAKANLIĞI HÜKÜMET KONAĞI ÖZEL TR, GÖKYOL İNŞAAT ÖZEL TR, FOÇA BELEDİYESİ, DEĞİRMENLİK CADDESİ, MUSTAFA KONUK, CEMİL MİDİLLİ, AKASYA, 99, 94, 89, 11, 77, 102, 108, 174, 800, 801, 806, 809,SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESKİ FOÇA, FOÇA DENİZ KUV. KOM.DEVEBOYNU , K.K.K.ULAŞTIRMA KOM., D.K.K ÖZEL TR, FOÇA DENİZ, K.K. LOJMANLARI ÖZEL, FOÇA KARA KUV.KOM. ÖZEL, FOÇA SU SPORLARI ÖZEL TR, 55, 257/1, 274, 276, 278 SOKAK VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERIKLI, ÇOMAKLAR, YENIYURT, TABAKLAR MAHALLELERI VE MUAMMER OVACIK, ÇOMAKLAR İZSU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN-YIĞITLER-BAĞYURDU-SARILAR-SINANCILAR-OVACIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI ARIK ALTI CADDESI-İZMIR ANKARA CADDESI-AYKIRI SOKAK NIF ÇAYI VE CIVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI ARIK ALTI CADDESI-İZMIR ANKARA CADDESI-AYKIRI SOKAK NIF ÇAYI ŞERBETÇI SOKAK NAMAZGAH SOKAK VE CIVARLARI
- 23.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI CUMHURIYET 5325 SOKAK CIVARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI MAHALLELERI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI VE KEMENLER MAHALLELERI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI MAH.
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUTLAR, AKKOYUNLU, KARATEKKE
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAH 1025, 1016, 1020, 1029, 1028 SOKAKLAR
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİZKÖY, HAYITLI KOYU, İLKNAK, BİMEYKO, İLK YANKI, YAVRUVATAN, TOLGAR SİTELERİ VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,579/4,578/9,574/3-7-9-10-11 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9041-9043-9045-9047-9064 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REFET BELE MAHALLESİ,9123-9139/2,5-9184 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,POLAT,FARUK AKAR KARASU CADDELERİ,175,9089/1,9105/13, 9105/11,9105/13, 9105/14,9166/1 SOKAKLAR VE CİVARI,MERT KOOP.
- 23.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OZAN ABAY CADDESİ,ANKARA ASFALTI YAN YOLU VE 2304 SOKAKLAR CİVARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KINIK YOLU ÜZERİ İŞLETMELER, BEYLER ÇAYIRI GRB VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİKENT OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
- 23.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AHIHIDIR , MERMERLİ, CAMİKEBİR, KASIMPAŞA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 23.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-3 C KOLU - MORDOĞAN MAH. 127, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 247, 255, 256 SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESI BIR KISMI VE CIVARI
- 23.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞPINAR MAH. SÜTÇÜLER MAH. SÜTÇÜLER KÜMEYOLU KÖY İÇI. SPIL DAĞ YOLU. BEŞPINAR KÖYIÇI KÜMEEVLERI. BEŞPINAR KÖYÜ ORTA MEVKII YOLU. BEŞPINAR MEVKII KUZEY YOLU VE CIVARLARI
- 23.08.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HORZUM VE ÇAMYAYLA MAHALLELERI
- 23.08.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HACIHASAN VE KEMER MAHALLELERI
- 23.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI CUMHURIYET 5327 SOKAK CIVARI
- 23.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,F. AKAR KARASU CADDESİ VE CİVARI
- 23.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OZAN ABAY CADDESİ,ANKARA ASFALTI YAN YOLU VE 2304 SOKAKLAR CİVARI
- 23.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI CUMHURIYET 5299 SOKAK CIVARI
- 23.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHİTLER MAHALLESİ,52/20,27,30,125,126,133,134-9638-9640-9641-9656 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ,188,200,255/1,255/2,255/3,269,271,285,285/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OZAN ABAY CADDESİ,ANKARA ASFALTI YAN YOLU VE 2304 SOKAKLAR CİVARI
- 23.08.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞRIDERE MAHALLESI ÇAMRAK VE ÇAMLIBURUN SOKAK TR-4, TR-5
- 23.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI CUMHURIYET 5192 SOKAK CIVARI
- 23.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,4171-4192-4193-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OZAN ABAY CADDESİ,ANKARA ASFALTI YAN YOLU VE 2304 SOKAKLAR CİVARI
- 23.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI CUMHURIYET 5026 SOKAK CIVARI
- 23.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,3088-3089-3102-3103-3104-4138 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OZAN ABAY CADDESİ, ANKARA ASFALTI YAN YOLU VE 2304 SOKAKLAR CİVARI