23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:12

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:55

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:20

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:11

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