Üye Girişi
Haberler

23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma namazı saati ve İstanbul Cuma namazı vakitleri araştırılıyor. Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Ağustos Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? İl il cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:12

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:55

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:20

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:11

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Ankara Bursa İzmir Dini Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS LİSANS SONUÇLARI! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI 23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. 23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! 23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gaziantep maçı şifresiz mi? TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title