23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Ankara'da 23 Ağustos tarihinde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları etkiledi. Kesintinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Güncel kesinti bilgileri ve elektriğin ne zaman geleceği hakkındaki detaylar haberimizde.
23 Ağustos'ta Ankara'da çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli ilçelerde ve mahallelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. Aşağıda, 23 Ağustos günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin listesi bulunmaktadır. Ankara'nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi olacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.