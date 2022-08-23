23 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 23 Ağustos 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:45 Trio 01:20 Z Raporu 02:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor 03:45 1. Lig Maç Özetleri 04:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk 05:45 1. Lig Maç Özetleri 06:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor 07:45 1. Lig Maç Özetleri 08:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa 09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Gamer 13:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor 13:30 M. Başakşehir - Y. Kayserispor 14:00 Süper Hikayem 15:00 Süper Lig Top 100 Gol 16:00 Fta Antalyaspor - Trabzonspor 17:45 Süper Lig Maç Özetleri 18:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor 18:50 Maç Başlıyor 19:15 M.başakşehir - Y.kayserispor 21:15 beIN Süper Lig 21:45 Beşiktaş - V.f.karagümrük 23:45 beIN Süper Lig Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Antalyaspor Trabzonspor beIN TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 23 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.