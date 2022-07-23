23 - 24 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 24 Temmuz Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Temmuz Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.07.2022 08:30 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 23.07.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARACAHİSAR MH,KOYUNDERE MH,KIZILÖREN MH,KÜÇÜK IŞIKLAR,SEVİŞLER MH,BÜYÜK IŞIKLAR MH,HATUN MH,KUM MH,BEYCE MH,HECİZ MH TAMAMI,DANTAV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,ÜNAL ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,NAZMİ BOLDAN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BEYCE İÇME SUYU ÖZEL TR
- 23.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELİMŞAHLAR MAH. FABRİKALAR BÖLGESİ BİOCURA KOZMETİK ÖZEL TR, ULAŞTIRMA BAK.KARAAĞAÇLI YOL KENARI DENETİM ÖZEL TR, ARAM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.GIDA ÖZEL TR, MUSTAFA IŞIKAL ÖZEL TR, RIFAT ÖZLÜTURHANLAR-İHSAN ÖZLÜTURHANLAR-KAMİL BALKANLI ÖZEL TR, YAPRAK TARIM ÖZEL TR
- 23.07.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE, ÜÇPINAR, FANSA MAD. GÖCEK, YAYAKIRILDIK, SARP DOĞA ÜRÜNLERİ, ÇITAK ,GÖKÇELER, YEĞENOBA, KURUÇAY, AVDUL, UZUNALAN, ANADOLU LİNYİT, ÜÇPINAR MAD.SERKELE, PEKMEZCİ, KARAGÖZLER, HANPAŞA, KÖMÜRCÜ, HACIİBRAHİMLER, AŞAĞI KIŞLA, KARALIK, AKYOL, DÜBEKALAN, CEVİZLİDERE, SARIDEDE, DEREİÇİ, META NİKEL KOBALT, ULUOVA İNŞ,BAZ İSTASYONLARI, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÇITAK GES (GÜNROJ1 GES1250,GÜNTEK1 GES1250,GÜNROJ2 GES1250,TEMO2 GES1250,TEMO1 GES1250,GÜNTEK2 GES1250,TEMO3 GES1250,TEMO4 GES1250,ENERGYSUN GES1250)
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTLAR, BOZKURT, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZYURT, YILDIRIM, İSTASYONALTI MAHALLELERİNİN BİR KISMI, ALBAYRAK MAHALLESİNİN; AYSUN, ILGIN, DARÇIN, ANI, BEGONYA, ONUR, YURT, ZEKİ SOKAKLARI VE CİVARLARI İLE TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI.
- 23.07.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ ŞEHİTLİK SOKAK KOYUTÜRK SOKAK YAĞCI SOKAK ÖZGEN SOKAK VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE FAZLIBEY SOKAK VE İSTASYON CD.VATAN CD.
- 23.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM DERBENT MAHALLESİ, DERBENT ALTI MEVKİİ.
- 23.07.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYLİKLİ MAHALLESİ TAMAMI
- 23.07.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY OSB (EMLAKDERE KÖK)
- 23.07.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZEFENDİ MH.3903 SK 3901 SK
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİ TAMAMI, İSTASYON MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.07.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI KIRDAMLARI MAHALLESİ
- 23.07.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALANDAMLARI EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA MEVKİİ. CABARLAR MEVKİİ. NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE MAH. HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE MEVKİ. TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR MAH. DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ MEVKİ. TAŞKÖPRÜ KILCANLAR OVALILAR MEVKİ. PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR
- 23.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILDIRIM MAHALLESİNİN; METE, KUŞ, ÖZYİĞİT, SİMGE, KERVAN YOLU, TURAN, YALI SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 23.07.2022 11:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ HALİL İBRAHİM UÇAN SK ESMA SK PAZAR SK ALKAN SK PAMUKÇU SK GAZİ OSMAN PAŞA CD. AZARİ SK ŞEHİTLİK SK KUĞU SK VE CİVARLARI
- 23.07.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY OSB (DM-15)
- 23.07.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM EVRENOS MAHALLESİ (İŞLER METAL TR)
- 23.07.2022 12:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; YEDİ EYLÜL YOLU, AKÇAKMAK YOLU, GÖNÜL, BARBAROS, Ş. HASAN ÇIRAK, KARACA SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 23.07.2022 13:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARMA MAHALLESİ KOCAKORU MAHALLESİ
- 23.07.2022 13:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM CAMKOY, KİRANCİFTLİK, SARIALAN, CİNARLİKUYU, KALE, HALİTLİ, KARAYENİCE, KALEMLİ, BELENYENİCE, KAAN, GOKBEL MAHALLELELERİ CİNARLİKUYU CEZA İNFAZ KURUMU VE CİVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 23.07.2022 13:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ 404,405,410,TARLA SOKAK FABRİKA SOKAK
- 23.07.2022 13:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY OSB (KARAALİ DM)
- 23.07.2022 13:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT 5750 SOKAK
- 23.07.2022 17:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 24.07.2022 00:00 08:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI AKÇA ENERJİ JES
- 24.07.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLYURT GÜMÜŞÇAY SOBRAN CABERKAMARA CABERBURHAN AYDOĞDU SERİNKÖY İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.07.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM ILGIN ÇAKIRCAALİ ÜZÜMLÜ SUBAŞI DELEMENLER BELENYAKA NARLIDERE HACIALİLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.07.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM ILICA MENDERES SARISU SOĞUKSU SAKARYA HACIBEY ESENTEPE ŞEYHSİNAN YENİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.07.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARIKKARALAR DİNDARLI DADAĞLI KIZILÇUKUR ALEMŞAHLI KARACAALİ GÜNYAKA ULUDERBENT DAĞHACIYUSUF DAĞARLAR SARIPINAR ÖRENCİK GÜLENYAKA ÇAMLIBEL AYAN SELİMİYE AHMETAĞA AŞAĞI KOÇAKLAR TIRAZLAR EMCELLİ KONAK BEREKETLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 24.07.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLYURT GÜMÜŞÇAY SOBRAN CABERKAMARA CABERBURHAN AYDOĞDU SERİNKÖY İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.07.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ILGIN ÇAKIRCAALİ ÜZÜMLÜ SUBAŞI DELEMENLER BELENYAKA NARLIDERE HACIALİLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.07.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ILICA MENDERES SARISU SOĞUKSU SAKARYA HACIBEY ESENTEPE ŞEYHSİNAN YENİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.07.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARIKKARALAR DİNDARLI DADAĞLI KIZILÇUKUR ALEMŞAHLI KARACAALİ GÜNYAKA ULUDERBENT DAĞHACIYUSUF DAĞARLAR SARIPINAR ÖRENCİK GÜLENYAKA ÇAMLIBEL AYAN SELİMİYE AHMETAĞA AŞAĞI KOÇAKLAR TIRAZLAR EMCELLİ KONAK BEREKETLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ BÖLGESİ
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, URGANLI MAHALLESİNİN; ÖZTÜRK, Ş. ERCAN, BACANAK, ÇÖLOVA, GÖBEKLİ, GÜL, ATATÜRK, SEVİNÇ, SÜMBÜL, GÜNEŞ, ERENLER, YÖRÜK SOKAKLARI VE CİVARLARI İLE MASKİ İÇME SUYU, DAŞKANLAR TARIM VE TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI.
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE MASKİ İÇME SUYU, DAŞKANLAR TARIM ÖZEL TRAFOLARI.
- 24.07.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM BOZAĞAÇ MAHALLESİ
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA ÇIRAK VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR KARAYAKUP MAH. BOYALI ÇAYBAŞI MEVKİ. YENİKÖY HASYURT MEVKİ. MADEN ÖZEL TR ÇAĞLAYAN MAH. MASKİ YENİKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR-1 YENİKÖY MAH.
- 24.07.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİNE BAĞLI OLAN SAHAN ELEKTRO STATİK DOĞAN PAK ALCAN OTAMATİV FABRİKALAR
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 13 EYLÜL MH: ALEV SK,YÜZBAŞI ÜNAL SK,BEGONYA SK,ALBAY KUMANBAY SK,CİHAN SK,MANAS SK,AKŞEMŞETTİN SK,BAKIRÇAY SK,YELDOĞAN SK,KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,GÖKTÜRK SK,UZUN MEHMET SK,ZİRVE SK,YUNUS NADİ SK,PALMİYE SK,ÖKLÜ SK,YAPRAK SK,GÜLER SK,KIBRIS SK,KAMİL İBİŞ SK,ATATÜRK CD BİR BÖLÜMÜ,AÇELYA SK,ARK SK,YONCA SK,AY SK, CUMHURİYET MH: GENERAL EMİN SEZGİN CD BİR BÖLÜMÜ,KARADENİZ SK,AKDENİZ SK,VERİM SK,BAHATTİN METİN SK,KİRMASLI SK,YAVAŞ SK,NİHAN SK,LEYLAK SK,TELLİ SK,ÖMÜR SK,ESKİN SK,PELİT SK,ASUDE SK,SERHAT SK,AKDOĞAN SK ÇETİNDAĞ SK ÇAĞLAYAN SK DOĞAN SK CEMRE SK TAVŞANLI CD. HEKİMOĞLU SK M.ALTINTOP SK. AKINCI MURAT CAHİT SK YAYLA SK FİDAN SK ERGİN SK VE CİVARLARI
- 24.07.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AHMETLİ KENDİRLİK ARASINDAKİ ÇÖMLEKÇİ MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, SALİH ÖZKAN TAVUK ÇİFTLİĞİ ÖZELTRAFOSU, KENDİSRLİK DSİ POMPAJ İSTASYONU VE CİVARLARI.