23 - 24 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 24 Temmuz Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.07.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAH, ATATÜRK MAH, ADNAN MENDERES MAH, HÜRRIYET MAH, İPEKÇILER MAH, KURTULUŞ, YENI MAH, CUMHURIYET MAH, KETENCI MAH,
- 23.07.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIRPI SULAMA HATTINDAKI TÜM TRAFOLAR, TIRE BIYOGAZ TESISI
- 23.07.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,İZKENT,ADATEPE,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
- 23.07.2022 03:00 03:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, HAMAMKÖY, GÜNEY, ÇAYIR MAHALLELERI., ÖZEL TR'LER, GSM OPERATÖRLERI,
- 23.07.2022 03:00 03:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN MAH, IŞIKLI MAH, ÇINIYERI MAH, CAMBAZLI MAH, GÜME MAH, DALLIK MAH, YAMANDERE MAH, B.KEMERDERE MAH, K.KEMERDERE MAH, ÇERIKÖZÜ MAH, DIBEKÇI MAH, B.KÖMÜRCÜ MAH, K.KÖMÜRCÜ MAH, DÜNDARLI MAH, SOMAK MAH, DAĞDERE MAH, MUSALAR MAH, KÜÇÜKBURUN MAH, TOPARLAR MAH, AKKOYUNLU MAH, KARATEKKE MAH, TURGUTLU MAH, MAHMUTLAR MAH, ESKIOBA MAH, ALACALI MAH, YENIOBA MAH, IŞIKLAR MAH, AYAKLIKIRI MAH.
- 23.07.2022 03:00 03:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN, KAHRAT, KIRELI, KÜRDÜLLÜ, DERELI, PEŞREFLI, KIZILCAHAVLU, YEĞENLI, KIRTEPE, SARUHANLI, SARUHANLI GÖLDERE, ÇOBANKÖY, YENIŞEHIR, EĞRIDERE, OSMANCIK, SARILAR, KOCAALILER MAH. TAMTAD SALÇA FABRIKASI, GRB SULAMA TRAFOLARI., İZSU ÖZEL TR.GSM OPERATÖRLERI..
- 23.07.2022 03:00 03:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOKI MAHALLESI, GÖKÇEN SULAMA FIDERI,DEREBAŞI SULAMA FIDERI
- 23.07.2022 03:00 03:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAH, TURAN MAH, DUMLUPINAR, BAHARIYE MAH, KAPLAN MAH, İPEKÇILER MAH, İHSANIYE MAH, PAŞA MAH, İSTIKLAL MAH, DUMLUPINAR MAH, CUMHURIYET MAH, KARACAALI MAH, YENI MAH, DUATEPE MAH, KURTULUŞ MAH, ERTUĞRUL MAH, DEREBAŞI MAH, DOYRANLI MAH, HISARLIK MAH, ÇUKURKÖY MAH, YEMIŞLER MAH, ORTAKÖY MAH, TOPALAK MAH, AKMESCIT MAH, MUSALAR ÇUKURALAN MAH, ÇAYIRLI MAH, AKÇAŞEHIR MAH, AKYURT MAH, BAŞKÖY MAH, ALAYLI MAH, BÜYÜKKALE MAH, KURŞAK MAH, TAŞTEPE MEVKII, EFES YEM FABRIKASI, YENIÇIFTLIK SULAMA FIDERI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 23.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI OVA SOKAK, Y.AKKAVAKLAR, KACAÇINARLAR DEDENIN KAHVESININ ALTI, İSMET KACAN EVI YANI TRAFO VE CIVARLARI.
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAHALLESI
- 23.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, HAMAMKÖY, GÜNEY, ÇAYIR MAHALLELERI., ÖZEL TR'LER, GSM OPERATÖRLERI,
- 23.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN MAH, IŞIKLI MAH, ÇINIYERI MAH, CAMBAZLI MAH, GÜME MAH, DALLIK MAH, YAMANDERE MAH, B.KEMERDERE MAH, K.KEMERDERE MAH, ÇERIKÖZÜ MAH, DIBEKÇI MAH, B.KÖMÜRCÜ MAH, K.KÖMÜRCÜ MAH, DÜNDARLI MAH, SOMAK MAH, DAĞDERE MAH, MUSALAR MAH, KÜÇÜKBURUN MAH, TOPARLAR MAH, AKKOYUNLU MAH, KARATEKKE MAH, TURGUTLU MAH, MAHMUTLAR MAH, ESKIOBA MAH, ALACALI MAH, YENIOBA MAH, IŞIKLAR MAH, AYAKLIKIRI MAH.
- 23.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN, KAHRAT, KIRELI, KÜRDÜLLÜ, DERELI, PEŞREFLI, KIZILCAHAVLU, YEĞENLI, KIRTEPE, SARUHANLI, SARUHANLI GÖLDERE, ÇOBANKÖY, YENIŞEHIR, EĞRIDERE, OSMANCIK, SARILAR, KOCAALILER MAH. TAMTAD SALÇA FABRIKASI, GRB SULAMA TRAFOLARI., İZSU ÖZEL TR.GSM OPERATÖRLERI..
- 23.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOKI MAHALLESI, GÖKÇEN SULAMA FIDERI,DEREBAŞI SULAMA FIDERI
- 23.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH ZEKI ÖZTAŞ VE YAVUZ SELIM CD.170,
- 23.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MH. 5065 SK., 5090SK., 5094 SK., METROPOLIS BLV. BIR KISMI, 5049 SK., 5057 SK. CIVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MH. BIR KISMI, NAIME MH., TULUM MH.,
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HELVACI MH. TAMAMI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAPAK MH. 2548 SK., 2550 SK., 2554 SK., 2525 SK.,2540 SK.
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAPAK MH. 2501 SK., 2503 SK., 2505 SK., 2508 SK., 2511 SK., 2513 SK., 2514 SK.,2517 SK., 2538 SK.
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAPAK MH. 2515 SK., 2517 SK., 2518 SK., 2520 SK., 2522 SK., 2534 SK., 2528 SK.
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAH. HARBIYE CD., 120, 140. SK., 135. SK., 124. SK., 121. SK., 128. SK., 127. SK., 126, 142, 129. SK., 125. SK., 112 SOKAKLARDIR.
- 23.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE YAĞCILAR DEMIRCILI MAHALLELERININ TAMAMIDIR
- 23.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, ATACAN KUTLU BEZCİ ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MUSTAFA ŞENGÜL ÖZEL TR, YÜKSEKKÖY TR-1, BAHÇEDERE MAHALLESİ, YÜKSEKÖY MAHALLESİ, KAPIKAYA MAHALLESİ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU ÖZEL TR, HALİL EKİCİ ÖZEL TR, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, MÜCAHİT SÜLÜN ÖZEL TR, TURKCELL-2 ÖZEL TR, SELAMİ ORHAN ÖZEL TR, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU ÖZEL TR, MUSTAFA ALTUNTAŞ ÖZEL TR, İZSU KAPIKAYA - 2 ÖZEL TR, İZSU YÜKSEKKÖY ÖZEL TR, İBRAHİM YILDIRIM ÖZEL TR, HACIÖMERLİ SULAMA ÖZEL TR, HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU ÖZEL TR, MEHMET ELİBOL ÖZEL TR, YENİ ŞAKRAN GİŞE ÖZEL TR, TURKCELL BAHÇEDERE ÖZEL TR, SEMRA UÇAR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, NVD GES ÖZEL TR, ZEYBEK GES ÖZEL TR, MELTEK GES ÖZEL TR, ÇAPRAZ GES ÖZEL TR, MEDET SALKAYA ÖZEL TR, YÜKSEKKÖY GES-1 ÖZEL TR, YÜKSEKKÖY GES-2 ÖZEL TR, MENİKTAN İNŞAAT ÖZEL TR, GÜLŞEN EFE ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSLAMLAR, KIZILÇUKUR, ERDENLER BETON VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ, ULUS, KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET MAHALLELERİ, KOYUNDERE TOKİ EVLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MERMERLİ, CAMİKEBİR MAHALLELERİ, ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELERİ, TÜRKELLİ, HATUNDERE MAHALLELERİ ESKİ FOÇA YOLU, BURUNCUK MAHALLESİ , NOVADA AVM, KASABA, SAKIPAĞA DSİ EGELİM İŞLETMELERİ, KFC ÜZÜM İŞLETMESİ ÖZEL, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,CENGİZHAN CADDESİ,119,129/19, 129/7 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,119/26,119/29,119/30,119/31 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,PINARBAŞI,YUNUS EMRE MAHALLELERİ,YAVUZ CADDESİ,ORD.PRF.DR MUHİTTİN ERENER CADDESİ,865,834,835,836/1,889, 887,888,895,896,893,894,893/1, 896/1,910,890,891,894,900,905 910, 913,914,923,1765/7552,7502,7503,7504,7505, 7506,7507,7511,7512,7513,7516,7517,7518,7550,7553, 7554,7555,7556 SOKAKLAR VE CİVARI,İSMET SEZGİN İLKOKULU
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ - CENGİZ KOCATOROS ( DIŞ KAPI NO 90 İLE 96 ARASI ) 1775 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1774,HÜSEYİN YURTTAŞ - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ),1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,İBRAHİM ETHEM,FEHMİ YİĞİT CADDELERİ,588. 579. 580. 581, 582, 583, 584, 589,567, 567/1-2-3, 569, 570, 570/1, 571, 577, 578/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2335,2371,2372 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAĞAÇ MAHALLESİ,4008,4006,4010 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,54,31,58,29,23 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS MAHALLESİ,133-135-137-154-176-179-177-200-207-208-209-212-221-Ş. CEYSU CEYLAN SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AZİZİYE MAHALLESİ,575-674-574-574/6-628-714 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,574-574/4-574/5-574/6-627-628-708 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUATEPE MAHALLESİ,574-574/6-628-707-711-712 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,ESKİ İZMİR,SAİM ÇIKRIKÇI CADDELERİ,3501-4601-4602-4603-4604-4605-4609-9117-9117/1-9119-9121-9121/1-9184-9184/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAYNARCA MEVKİİ SULAMA GRUBU VE CİVARLARI
- 23.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALESİ,3018/15,3018 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,2184,2174 SOKAK,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTELİ,BAŞDAŞ TARIM,GÜRMAR (EGE SOĞUKHAVA DEPOSU) , KIRÇİÇEĞİ ORGANİZASYON,ARİF ŞEN ,NOKTA KOLEJİ
- 23.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MH. METROPOLIS BLV. BIR KISMI, 5105 SK. CIVARI
- 23.07.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYDAĞ İLÇESI MAHALLELERIN TAMAMI
- 23.07.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞLAR, KARAMAN, ARKACILAR MAHALLELERI
- 23.07.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYMAKÇI, MESCITLI, EMIRLI, UZUNDERE, KÖFÜNDERE, ORHANGAZI, ÇAYLI, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, YEŞILKÖY MAHALLELERI
- 23.07.2022 12:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MH. METROPOLIS BLV. BIR KISMI, 5023 SK., 5027 SK. CIVARI
- 23.07.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIPINAR MAHALLESİ,254,293/31,696/7,293/59 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRKÖY MAHALLESININ TAMAMI, MEHMET NIĞDE CAD. MEHMET AKIF ERSOY CAD. 2.YEŞILLIK, PINAR, DEMOKRASI, TURNA, HISAR YOLU, İĞDELI KOOP. SICAKYÜZ, DIKEN MANDIRA VE CIVARLARI
- 23.07.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ-4601-4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4628-9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.07.2022 15:15 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI
- 23.07.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH ZEKI ÖZTAŞ VE YAVUZ SELIM CD.170,
- 24.07.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, ANKARA ASFALTI, DMO LOJMANLARI, 1201, 1201/2, 1202, 1206, 1207, 1211, 1226/4, 1261, 1266/1-2-3-5, 1267/2, 1270, 1270/1, 1271, 1271/1-2-3, 1273 SOKAKLAR İLE DMO, AYLA MISIROĞLU, K.K.K. ATIŞ POLİGON, YORSAN CAM, SINANMIŞLAR METAL, AKÇA MAKİNA, EMİN SAYIN, EGEFİL FİLTRE, İZBETON, ÜÇFAZ ELK., MAKSAN VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKKENT MAHALLESİ,6148,6149, 6150 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAALLESİ,129,129/1-2-21 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,29,129/3-4-5-6-8-10-21-22-23-24 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,119/26,119/6-8-10-12-14-21 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA,ÇAMDİBİ,GAZİ OSMANPAŞA MAHALLELERİ,FATİH ,SANAT CADDESİ,5401/2,5604,5606,5607, 5608,5610,5611,5612 SOKAKLAR,OTO IRMAK MOTORLU ARAÇLAR,TAÇ SANAYİ
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,1696,1695,1697 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2371,2360,2372 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DELİKTAŞ MAHALLESİ VE DİKİLİ ÇİFTLİK MEVKİİ
- 24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BELEN, ÇUKURKÖY, DOĞAKÖY, YANIKKÖY, HAYKIRAN, HASANLAR, EMİRALEM, YAHŞELLİ MAHALLESİNİN BİR KISMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ BİR KISMI, ÇANAKKLAE ASFALTI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ AŞAGI ŞAKRAN BÖLGESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, KARAYOLLARI TR-24 ÖZEL, KÜRŞAT KAPLAN ÖZEL TR, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, ARMAĞAN SAKA-ALİ ÜNLÜ ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR, ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1, İRFAN ÇALIŞAL DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ VE CİVARLARI
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI VE UMURBEY MAHALLELERININ OVA MEVKILERI
- 24.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İPEKÇILER, İHSANIYE, İSTIKLAL, KARACAALI, DUATEPE, PAŞA, KURTULUŞ, YENI, ERTUĞRUL, BAHARIYE, DUMLUPINAR, DERE, CUMHURIYET, DEREBAŞI, DOYRANLI, BOYNUYOĞUN, IŞIKLI, ÇINIYERI, DALLIK, CAMBAZLI, B.KEMERDERE, K.KEMERDERE, YAMANDERE, TOPARLAR, SOMAK, DÜNDARLI, KÜÇÜKBURUN, ÇERIKÖZÜ, DIBEKÇI, K.KÖMÜRCÜ, B.KÖMÜRCÜ, DAĞDERE, MUSALAR MAHALLELERI. KAZANTEPE MEVKII.
- 24.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAH, KARACAALI MAH, PAŞA MAH, DUATEPE MAH, İPEKÇILER MAH, KURTULUŞ MAH., DERE MAH.CUMHURIYET MAH.YENI MAH., KETENCI MAH.BAHARIYE MAH.İHSANIYE MAH.DUATEPE MAH.
- 24.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAHALLESI 232 SK.
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR, ZAFER MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ, OLDURUK MEVKİİ, TAN SU ÜRÜNLERİ, ZAFER MAHALLESİ İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA, MEHMET ŞAHİN ÇAKAN, RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK, OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR, SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK, MEHMET ÇETİN, BOTAŞ, OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI
- 24.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ CİVARI,OLDURUK KÖK
- 24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR,MERSİNLİ MAHALLESİ,KAPALI SPOR SALONU,ATATÜRK STADI,1004, 1203,1201,1201/1, 1202,1348 1145/2,1145/4 SOKAKLAR,GIDA ÇARŞISI,TESİSAT VE YAPI MALZEMELERİ ÇARŞISI,GÜNSER İNŞ,BALTALI İŞ MERKEZİ
- 24.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIK VEYSEL MAHALLESİ,5822-5823-5824-5825-5825/1-5826-5827-5830-5831-5832-5836 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,TCK KARAYOLLARI AYDIN ASFALTI
- 24.07.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOCAOBA, MAZILI VE KAYNARCA MEVKİİ
- 24.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MH. ATATÜRK CD.
- 24.07.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
- 24.07.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ